Пожарът в Рила, над Илийна река, се разраства

Той е увеличил площта си и е обхванал около 900 дка

13.09.2025 | 18:48 ч. Обновена: 13.09.2025 | 19:25 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Пожарът в Рила, над Илийна река, е увеличил площта си и е обхванал около 900 дка, съобщава БТА.

Към момента огънят е локализиран от три страни. В гасенето участват екипи на Регионалната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил, пожарникари от противопожарната служба в град Рила, служители на Национален парк "Рила "и "Рилски манастир". В гасенето не са участвали летателна техника и доброволци.

Пожарът е на надморска височина около 2200 м и възникна на 9 септември вечерта.

