Нов вид ядрено-магнитен резонанс предсказва риска от Алцхаймер

Високи нива на желязо в мозъка могат да бъдат предупредителен знак за бъдещо развитие на болестта на Алцхаймер, сочи ново проучване, съобщава “Fox 13 Seattle”. Високите нива на този химичен елемент увеличават токсините в мозъка и предизвикват невродегенерация, водеща до когнитивен упадък.

Изследователи от университета „Джон Хопкинс“ са установили, че специална техника за ЯМР, наречена количествено картографиране на магнитна възприемчивост (QSM), може да измерва нивата на желязо в мозъка.

„QSM е усъвършенствана техника за ЯМР, разработена през последното десетилетие, която измерва магнитната възприемчивост на тъканите с висока точност“, обяснява старшият автор на изследването, проф. Сю Ли. „Тя може да открива малки разлики в нивата на желязо в различните мозъчни региони и да ги картографира по надежден и неинвазивен начин – нещо невъзможно с конвенционалните методи.“

В проучването, публикувано в списание Radiology, новата техника била тествана върху 158 когнитивно здрави участници от предишен научен проект.

След проследяване в рамките на 7,5 години, учените стигнали до заключението, че по-високите нива на желязо в две ключови части на мозъка са свързани с повишен риск от леко когнитивно нарушение — състояние, което често предшества деменцията при Алцхаймер.

„Основният извод е, че по-високите нива на желязо, особено в региони, свързани с паметта и ученето (енторинална кора и путамен), увеличават риска от развитие на когнитивно нарушение два до четири пъти и ускоряват когнитивния упадък,“ казва Ли. „Тези промени могат да бъдат измерени години преди да започне загубата на памет, докато хората още са когнитивно нормални.“

Рискът е още по-висок при участници, при които вече са налице амилоидни натрупвания.

Авторите отбелязват и ограничения на проучването: малък брой участници и относителна еднородност – предимно бели, с високо образование и с фамилна обремененост за Алцхаймер.

Ако по-големи и разнообразни изследвания потвърдят тези резултати, техниката може да се превърне в полезен инструмент за ранна диагностика и насочване към превантивни терапии.

„Можем да сме оптимисти,“ казва Ли. „QSM може да помогне за идентифициране на хора с висок риск и за прилагане на ранни интервенции, когато се появят нови терапии. Освен това мозъчното желязо може в бъдеще да стане и терапевтична мишена.“

Той добавя, че въпреки връзката му с невродегенерация, желязото е ключов елемент за нормално когнитивно развитие в млада възраст. Опитите с терапии за извличане на желязо засега не са дали ясни резултати и са нужни допълнителни изследвания.

В сравнение с традиционни образни методи за диагностика на Алцхаймер, като PET сканирането, QSM е „неинвазивен и значително по-достъпен“, отбелязват учените.

Методът може да помогне да се прогнозира вероятността за развитие на леко когнитивно нарушение и когнитивен упадък, дори при липса на симптоми.