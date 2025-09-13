Животът става много хубав за 3 зодии в края на септември 2025

В края на септември късметът ще бъде на страната на смелите, което перфектно описва няколко астрологични знаци.

Септември 2025 г. е важен месец за три зодиакални знака, чийто живот ще се подобри значително, след като преминем към новия есенен сезон. Сатурн се завърна в знака Риби на 1 септември за още едно преминаване през този воден знак, преди да се върне в Овен през февруари 2026 г. През септември Слънцето преминава през Дева и Везни. Меркурий преминава през Лъв, Дева и Везни, а Венера напуска Лъв и се насочва към Дева.

Към края на месеца имаме и още едно важно затъмнение – след лунното в Риби, което беше на 7 септември, ще станем свидетели и на слънчево затъмнение на 21 септември в Дева, което ще засегне най-вече подвижните знаци Риби, Дева, Стрелец и Близнаци в по-голяма степен от другите.

Някои зодии ще са склонни да разчупят рутината в началото на есента, а това ще направи живота им много по-добър.

Нека да разгледаме как животът ще се подобри, според астрологията, за три зодии в края на септември:

Риби

През септември Слънцето ще преминава през Дева през по-голямата част от месеца, а Дева е зодиакалният знак, който се противопоставя на Риби. Меркурий също преминава през седми дом през по-голямата част от септември, който също се противопоставя на Слънцето в Риби, което води до потенциални спорове и стрес с партньори или други близки връзки. Марс, преминаващ през Везни, може да създаде безпокойство относно парите или начина, по който се чувствате във връзката си, тъй като Везни управлява осмия дом, или може да има стрес относно парите на партньора.

Рибите може да имат проблеми с комуникацията, тъй като разговорите могат да се разгорещят. Като алтернатива, може да получат важни новини в зависимост от това какво друго е аспектирано в личната им карта.

Слънчевото затъмнение се случва на 29 градуса в Дева, критичен градус, където често се съобщава за значими събития. Затъмнението ще бъде в опозиция със Сатурн, което може да доведе до край или трудни моменти с партньори или с тези, с които Рибите се занимават ежедневно. Тъй като е в опозиция и с Нептун, може да ги обърка или по това време да излезе информация, за която Рибите не са наясно.

До октомври затъмненията са отминали и Слънцето е навлязло във Везни, знак, който благоприятства по-добър баланс и хармония. Марс се премества в Скорпион или вашия девети дом, което може да доведе до пътувания, а Скорпион е съвместим с Риби. Меркурий, транзитиращ през Скорпион през октомври, е съвместим с Риби, а транзитът на Венера през Везни може да помогне с парите. И накрая, благоприятният Юпитер е в тригон със Слънцето в Риби и носи възможности за удоволствие и забавление, което ще направи следващия месец много благоприятен за Рибите и с по-малко тревоги, носейки им повече лично щастие.

