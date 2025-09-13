IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бой на летището в София, има задържан, друг е в болница

Единият мъж е получил удар с бутилка

13.09.2025 | 14:50 ч. Обновена: 13.09.2025 | 16:17 ч. 30
БГНЕС

БГНЕС

Физическа саморазправа е имало тази нощ на Терминал 1 на летището в София, Информацията е от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи.

Около 4:00 ч. тази нощ на Терминал 1 е имало физическа разправа между двама души на 54 години. Двамата са българи. Конфликтът първоначално е започнал като словесна саморазправа, след което се е стигнало и до физически сблъсък. Единият от мъжете е получил удар с бутилка с алкохол.

Удареният се намира в болница, а другият е задържан от "Гранична полиция", обясниха от МВР.

Тагове:

летище София Терминал 1 саморазправа
