“Възраждане" организира нов протест в столицата

"България заслужава повече”, се казва в призива на партията

13.09.2025 | 08:15 ч. Обновена: 13.09.2025 | 08:30 ч.
БГНЕС

БГНЕС

Партия “Възраждане” отново организира протест с искане за оставка на кабинета.

В 16.00 часа протестиращите ще се съберат в София пред триъгълника на властта, БНБ и Народното събрание. Според партията "страната ни се намира в упадък — икономически, морален и институционален, а България заслужава управление, което служи на народа, а не на чужди интереси".

"България заслужава повече, тя не се продава, не се предава и няма да позволим да се управлява без волята на своя народ", се казва в призива на "Възраждане".

