Орбан: Нарушаването на полското въздушно пространство е недопустимо

Поляците са наши приятели въпреки настоящите политически стълкновения

12.09.2025 | 12:08 ч. Обновена: 12.09.2025 | 12:17 ч. 2
Reuters

Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша е недопустимо.

В интервю за унгарското държавно радио Орбан добави, че страната му проявява солидарност със своя "исторически съюзник" Полша. 

"Поляците са наши приятели въпреки настоящите политически стълкновения", отбеляза унгарският лидер. "Затова веднага заявихме, че навлизането на руски дронове в полска територия е недопустимо", подчерта Орбан, цитиран от Ройтерс. / БТА

 

