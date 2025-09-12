Орбан: Нарушаването на полското въздушно пространство е недопустимо

Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша е недопустимо.

В интервю за унгарското държавно радио Орбан добави, че страната му проявява солидарност със своя "исторически съюзник" Полша.

"Поляците са наши приятели въпреки настоящите политически стълкновения", отбеляза унгарският лидер. "Затова веднага заявихме, че навлизането на руски дронове в полска територия е недопустимо", подчерта Орбан, цитиран от Ройтерс. / БТА