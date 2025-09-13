Националната култура може да процъфтява само чрез взаимодействие с другите. Всеки опит за самоизолация неизбежно води до криза и упадък, заяви руският президент Владимир Путин на 11-ия Международен форум “Обединени култури“ в Санкт Петербург.

Президентът определи националното и културно многообразие на Русия като “безценен дар“, подчертавайки необходимостта от поддържане на баланс между иновациите и вечните ценности и заявявайки, че усилията за премахване на културите са неприемливи.

Риск от изолация

Според Путин, когато обществата прегърнат самоизолацията или се възприемат като изначално превъзхождащи, те неизбежно се сблъскват с “фаза на духовна и интелектуална криза, последвана от културен упадък и стагнация във всички области на живота“.

Русия, отбеляза лидерът, е постигнала статута на нация, “наистина велика в своето изкуство, наука и литература“, именно благодарение на своето културно многообразие. “Между другото, творчеството само по себе си е прекрасна среда за комуникация и ние се застъпваме за засилване на взаимодействието между писатели от различни страни“, добави Путин, цитиран от ТАСС.

Откритост и ценности

Руският президент подчерта, че цивилизациите се оформят чрез взаимодействието на традиции, художествено наследство и култури на различни народи. Културата, каза той, трябва да търси внимателен баланс между откритостта и запазването на основните ценности.

“Смесването на традиции и технологии често създава шедьоври от световна класа, докато личните контакти помагат на художници, писатели и музиканти да намерят нетрадиционни начини да изразят талантите си, стимулирайки творческото мислене и появата на нови тенденции“, каза той.

Путин също така подчерта значението на историческата памет: вечната благодарност към воюващите във Великата отечествена война се е превърнала в неразделна част от руската култура и продължава да живее чрез произведения на изкуството, които внушават на младите хора чувство за “отговорност за страната си и за сигурността на цялата световна общност“.

Културата не може да бъде премахната

Путин говори и за опитите за заличаване или “премахване на всяка култура“, призовавайки народите да обединят сили в борбата с предразсъдъците и двойните стандарти.

“Ценностите на свободата и човешките права, етичните и моралните норми, както и националната идентичност и културното многообразие, не трябва да бъдат обезценявани, тъй като без тях глобалната хармония е невъзможна“, каза той.

Той също така подчерта, че Русия разглежда културата като жизненоважна част от хуманитарното сътрудничество. “Тази тема беше обсъдена и по време на неотдавнашната среща на лидерите на Шанхайската организация за сътрудничество, включително с оглед на плановете за противодействие на екстремистката идеология. Знаем какви заплахи представлява тя и до какви ужасни трагедии може да доведе.“

Визия за бъдещето

Поглеждайки напред, Путин каза: “Вярваме, че бъдещият свят няма да бъде населен от егоистични индивиди, напълно потопени в киберпространството, нито от самотници, живеещи по самостоятелна стратегия, а от хора, които все още ценят любовта и приятелството, ценят своите близки и разбират неразривната си връзка с обществото и отговорността си пред него.“

Той заключи, че съвременните технологии – особено изкуственият интелект – правят света “по-взаимосвързан“ от всякога. “Те откриват огромни възможности за творчество, смели експерименти и иновации, включително в културата”, завърши речта си Путин.