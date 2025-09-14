Желязков: С коалиционната мъдрост довършихме това, което бе бавено с години

„Имаме нужди от предвидимост и изпълняемост на всички инфраструктурни проекти“, заяви премиерът Росен Желязков при откриването на последния участък от автомагистрала „Европа“. Така по цялото трасе от граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Калотина“ до София вече ще се пътува по магистрален път. На церемонията присъстваха министрите на външните работи и на регионалното развитие Георг Георгиев и Иван Иванов, председателят на регионалната парламентарна комисия Николай Нанков и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Когато откривахме магистралата до Ниш, бяхме уверени, че в много скоро време, до 1-2 години, ще завършим българския участък, но последваха 4-5 години безвремие“, отбеляза Желязков. „Сега, благодарение на коалиционната мъдрост, партньорството с министър Иван Иванов, БСП, ИТН, съумяваме да довършим това, което беше забавено толкова години“, добави премиерът. Той подчерта, че активно продължава и строителството на останалите пътни инфраструктурни проекти, като скоро предстои откриването на отсечка от АМ „Хемус“.

„Това е смисълът да има редовно правителство, защото дълги служебни и кратки редовни правителства създават усещането, че процесите се случват хаотично, а ние имаме нужда от предвидимост и изпълняемост на всички обекти, които изграждат онази инфраструктура, която решава всички въпроси – не само въпросите на по-доброто и бързо придвижване, а на пътната безопасност, усещането за по-добро качество на живот“, коментира още министър-председателят, цитиран от БТА.

Свързани статии Цялата АМ “Европа“ ще бъде в експлоатация от днес

По повод внесения от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и подкрепен от „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и „Алианс за права и свободи“ (АПС) пети пореден вот на недоверие към кабинета, Желязков заяви, че „докато кабинетът се ползва с доверието на мандатоносителите, на подкрепящите партии в коалицията и с това на тези, които го подкрепят в парламента, ще продължава да работи“. По думите му настоящото управление е „сериозен тест за това, че пътят на България към Европа се подкрепя от партии и вдясно, и вляво и това исторически е показало своята състоятелност“.

Премиерът изрази надежда, че „късогледството ще бъде преодоляно с начина, по който те трябва да видят какви са тъжните перспективи за България, ако нямаме европейско правителство“. Той допълни, че „колкото повече ни атакуват по теми, които в голямата си част са наследени, генерирани като скандали – дали заради вота, дали, за да се отклони България от нейния естествен път на развитие, те правят правителството още по-мотивирано, още по-убедено“.

„Ние се отнасяме сериозно към вота, не подценяваме който и да е от аргументите, защото това е част от политическия дебат, но същевременно считаме, че парламентарната демокрация е базирана на това дали един кабинет има мнозинство или няма“, изтъкна още Росен Желязков.