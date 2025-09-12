IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 86

Появи се нов свидетел по случая “Благомир Коцев"

Жена твърди, че той я е притискал да напусне работа

12.09.2025 | 15:36 ч. Обновена: 12.09.2025 | 17:08 ч. 39
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

В Софийския градски съд се разглежда искането за изменение на мярката за неотклонение „задържане под стража“ на кмета на Варна Благомир Коцев. Съдия Ани Захариева се оттегли на съвещание. Очаква се нейното определение по-късно днес.

Адвокатите на Коцев – Ина Лулчева и Владимир Владимиров, поискаха от Софийския градски съд по-лека мярка за неотклонение по отношение на техния клиент. Според тях няма обосновано предположение Коцев да е извършил престъпленията, за които е обвинен, няма дори бегло подозрение, нито има опасност да се укрие или да извърши престъпление.

Адвокат Ина Лулчева определи делото като политическо преследване на кмета на Варна, започнало преди десет месеца и било с политически цели. Тя отбеляза, че в показанията на свидетелите няма данни за организирана престъпна група, а дори апелативният съд е отбелязал, че няма данни спрямо Коцев за искане на подкуп, за да се упражни влияние върху длъжностни лица.

Свързани статии

В залата градоначалникът на морската ни столица обяви, че не се е виждал с основния свидетел по делото бизнесдамата Пламенка Димитрова, която твърди в свои показания за поискан подкуп от 15%, за да спечели тя обществена поръчка.

Според Коцев е имало настояване от други лица да се срещнат с жената.

Прокуратурата разпита и свидетеля Мария Димова, която работи в общината от 2008 година. Тя разкри, че Коцев я е притискал да напусне работа и да получи 6 заплати наведнъж. След като отказва е понижена да работи в подразделение "данъци и такси".

В общината имало партийна касичка, която трябвало да се захранва от служители на общината с по 5 хиляди лева на месец за Коцев и 2 000 за ПП-ДБ, предава Блиц.

По време на заседанието стана ясно, че има психично болен свидетел, който е дал показания.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Благомир Коцев СГС свидетел кмет Варна
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem