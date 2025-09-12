Появи се нов свидетел по случая “Благомир Коцев"

В Софийския градски съд се разглежда искането за изменение на мярката за неотклонение „задържане под стража“ на кмета на Варна Благомир Коцев. Съдия Ани Захариева се оттегли на съвещание. Очаква се нейното определение по-късно днес.

Адвокатите на Коцев – Ина Лулчева и Владимир Владимиров, поискаха от Софийския градски съд по-лека мярка за неотклонение по отношение на техния клиент. Според тях няма обосновано предположение Коцев да е извършил престъпленията, за които е обвинен, няма дори бегло подозрение, нито има опасност да се укрие или да извърши престъпление.

Адвокат Ина Лулчева определи делото като политическо преследване на кмета на Варна, започнало преди десет месеца и било с политически цели. Тя отбеляза, че в показанията на свидетелите няма данни за организирана престъпна група, а дори апелативният съд е отбелязал, че няма данни спрямо Коцев за искане на подкуп, за да се упражни влияние върху длъжностни лица.

В залата градоначалникът на морската ни столица обяви, че не се е виждал с основния свидетел по делото бизнесдамата Пламенка Димитрова, която твърди в свои показания за поискан подкуп от 15%, за да спечели тя обществена поръчка.

Според Коцев е имало настояване от други лица да се срещнат с жената.

Прокуратурата разпита и свидетеля Мария Димова, която работи в общината от 2008 година. Тя разкри, че Коцев я е притискал да напусне работа и да получи 6 заплати наведнъж. След като отказва е понижена да работи в подразделение "данъци и такси".

В общината имало партийна касичка, която трябвало да се захранва от служители на общината с по 5 хиляди лева на месец за Коцев и 2 000 за ПП-ДБ, предава Блиц.

По време на заседанието стана ясно, че има психично болен свидетел, който е дал показания.