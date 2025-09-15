839 ученика в "класните стаи" в затворите у нас

38 първокласника и 30 зрелостници ще има през тази учебна година в училищата в системата на изпълнение на наказанията. Общо 839 лишени от свобода от всички затвори са изявили желание да бъдат включени в учебния процес.

Плановете и програмите, по които се обучават в местата за лишаване от свобода, съответстват на държавните образователни изисквания. Завършената степен на образование, придобитата квалификация по професия или част от професия се удостоверяват с документ, утвърден от Министерството на образованието и науката.

В началния етап на обучение ще бъдат включени 202 ученици, желаещите да придобият основно образование са 277, а записаните за средно образование - 360 лишени от свобода.

Главният директор на ГДИН гл. комисар Ивайло Йорданов откри учебната година в София, където учениците по традиция са най-много – 230. Следват затворите в Стара Загора – 171 и Враца – 117. В женския затвор в Сливен в учебна дейност ще бъдат включени 43 лишени от свобода, а в Поправителния дом за непълнолетни младежи към затвора във Враца – 10. Според изискванията, настанените непълнолетни лица подлежат на задължително обучение.