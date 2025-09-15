IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 76

Лиам Хемсуърт се сгоди за Габриела Брукс

Двамата са заедно почти 6 години

15.09.2025 | 15:32 ч. Обновена: 15.09.2025 | 16:41 ч. 2
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Лиам Хемсуърт се сгоди за Габриела Брукс.

35-годишният австралийски актьор ще вдига сватба за втори път. Щастливата новина сподели 29-годишната моделка Габриела.

Тя показа огромния си годежен пръстен, докато се гушка с Лиам. Блондинката качи в профила си в Instagram серия кадри от годежа.

Първо виждаме черно-бяла снимка, на която с актьора позират сред природата. Брукс гушка Хемсуърт и се вижда пръстена.После има кадър на красив плажен пейзаж.
А накрая и близка снимка на ръката на манекенката, където годежният пръстен изпъква.

Красавицата е поставила само бяло сърце като коментар към публикацията си.

Още за двойката и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Лиам Хемсуърт Габриела Брукс годеж двойка
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem