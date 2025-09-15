Лиам Хемсуърт се сгоди за Габриела Брукс.
35-годишният австралийски актьор ще вдига сватба за втори път. Щастливата новина сподели 29-годишната моделка Габриела.
Тя показа огромния си годежен пръстен, докато се гушка с Лиам. Блондинката качи в профила си в Instagram серия кадри от годежа.
Първо виждаме черно-бяла снимка, на която с актьора позират сред природата. Брукс гушка Хемсуърт и се вижда пръстена.После има кадър на красив плажен пейзаж.
А накрая и близка снимка на ръката на манекенката, където годежният пръстен изпъква.
Красавицата е поставила само бяло сърце като коментар към публикацията си.
Още за двойката и снимките вижте в teenproblem.netТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.