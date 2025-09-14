Борисов: ПП-ДБ само рушат, искат да се прегърнат с "Възраждане"

"Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) нямат план, не се интересуват и какво ще се случи на президентските избори, коментира пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов внесеното тази седмица от ПП-ДБ и подкрепено от „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и „Алианс за права и свободи“ (АПС) искане за оставка на Министерския съвет.

Премиерът Росен Желязков, министри, председателят на ГЕРБ Бойко Борисов присъстваха на откриването на последния участък от автомагистрала "Европа".

„Какво предлагат „Продължаваме промяната-Демократична България“ с внесения вот на недоверие – да се прегърнат с „Възраждане“. „Възраждане“ протестират срещу европейския ни път“, коментира още Борисов и обвини ПП-ДБ в лицемерие и в това, че не посочват алтернатива.

"Техният план е да разрушат, без никакъв план какво да съградят, смята той. Те на протест ще отидат и ще се сбият помежду си, те на сватба или кръщене да отидат - ще се сбият, не могат да изкарат заедно – какво правителство ще съградят", попита бившият премиер.

Борисов добави, че Росен Желязков много интелигентно им е казал, че по тази магистрала сме ги завели в еврозоната, в Шенген. Падна и мониторинговият механизъм на ПАСЕ за България, и всичко това ги дразни, каза още той.

Министърът като всеки човек, когато отиде и намери не началник на полицията, а всеки един гражданин пребит, ще се изкаже емоционално, обясни лидерът на ГЕРБ за изявлението на министър Даниел Митов за случая в Русе.

За вчерашните си думи в Кюстендил Борисов отбеляза: "Избързаха, защото вие ги натискахте непрекъснато да дадат версии. И понеже кметът се изказа, областният управител се изказа, се изказаха и те, но какво да кажат в първия момент – човекът бере там душа, изгубил 1,5 л кръв. Какво да кажат, че битият е виновен ли". Той отново каза, че правилно е било просто още малко да изчакат.

Във връзка с откриването с днешния участък на магистрала “Европа“ Борисов смята, че това е хубаво за международния трафик, за тол системата, защото ще генерира повече пари. По думите му най-доволни ще са хората в Божурище, защото чудовищният трафик вече ще минава по магистралата. "Както и в Костинброд, Волуяк, Драгоман, Сливница. Помня, че като започвахме магистралата, минаваше през населени места, през гора, трябваше влакът, цялата международна жп линия да се премести от другата страна", върна се назад Бойко Борисов. Знаем как беше тогава, това трябваше да е готово преди три години – сега резултатът е 50% по-скъпо и три години по-късно, така че българският гражданин си и е платил за безвремието, добави той. По думите му цялото това забавяне е заради управлението на „Продължаваме промяната“.

Вятърът на „Промяната“ струва 50% повече, „Хемус“ е двойно. Това, което направиха тези четири - пет години, сега ще се опитаме да поправим, но то си има цена, посочи лидерът на ГЕРБ, пише БТА.