5 стъпки за детокс на дебелото черво

Ако често ви се случва да имате запек, тежест в корема, подуване и газове, това може да е свързано с храносмилателни смущения и натрупани токсини. Най-често проблемите с храносмилателния тракт водят до натрупване на отпадъци в стените на дебелото черво. А както знаем, дебелото черво е сред органите с най-важни функции, защото не само подпомага изхождането, но и се бори с вредните бактерии в тялото. Как може да го детоксикираме с 6 лесни стъпки:

Фреш от ябълки с лимон

Ябълките и лимоните са богати на хранителни вещества, които подобряват храносмилането, като витамини С и А, антиоксиданти и фибри. За да прочистите червата си, може да си приготвите фреш от ябълки с няколко капки лимонов сок. Това е освежаваща напитка, с която може и да подсилите имунитета.

Ленено семе и чиа

Тези семена са сред суперхраните, защото са с високо съдържание на фибри. Лененото семе и семената от чиа съдържат омега-3 мастни киселини, които намаляват възпалението в дебелото черво и премахват голяма част от токсините. Тях може да добавяте към овесена каша, смутита, кисело мляко. Важно е семената от чиа да се накисват предварително във вода, а лененото семе да е фино смляно, за да се усвоят добре от организма.

Източник: 5 лесни стъпки за детокс на дебелото черво