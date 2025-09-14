IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 49

Тежка катастрофа затвори Прохода на Републиката, двама са загинали

Ударили са се три леки автомобила с румънска регистрация и един товарен

14.09.2025 | 17:03 ч. Обновена: 14.09.2025 | 19:17 ч. 29
БГНЕС, архив

БГНЕС, архив

Тежка катастрофа временно затвори Прохода на Републиката, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР във Велико Търново.

Произшествието е станало около 16:00 ч. между селата Въглевци и Вонеща вода. По първоначална информация са се ударили три леки автомобила с румънска регистрация и един товарен.

Има двама загинали. Леките автомобили се пренасочват през прохода Шипка, товарните изчакват. Причините за катастрофата са в процес на изясняване.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа загинали МВР
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem