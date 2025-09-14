IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Запознайте се с прекрасните деца на Мистър Бийн – актьорът Роуан Аткинсън

Британската звезда има син и две дъщери

14.09.2025 | 07:45 ч. Обновена: 14.09.2025 | 08:50 ч. 4
Снимка: Getty Images

За милионите си фенове по целия свят Роуан Аткинсън е известен като най-емблематичния си образ – Мистър Бийн.

За семейството си, той играе най-важната роля – тази на съпруг и баща.

Звездата от филми като „Джони Инглиш“ има син и две дъщери, които са неговата гордост и щастие.

Британският актьор е баща на син и дъщеря, Бен и Лили, от първия си брак с гримьорката Сунетра Састри и на една дъщеря, Исла, от настоящата си връзка с актрисата Луис Форд.

