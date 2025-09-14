Запознайте се с прекрасните деца на Мистър Бийн – актьорът Роуан Аткинсън

За милионите си фенове по целия свят Роуан Аткинсън е известен като най-емблематичния си образ – Мистър Бийн.

За семейството си, той играе най-важната роля – тази на съпруг и баща.

Звездата от филми като „Джони Инглиш“ има син и две дъщери, които са неговата гордост и щастие.

Британският актьор е баща на син и дъщеря, Бен и Лили, от първия си брак с гримьорката Сунетра Састри и на една дъщеря, Исла, от настоящата си връзка с актрисата Луис Форд.

