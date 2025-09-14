Украйна предприе масирана въздушна атака срещу Русия

Украйна тази нощ предприе масирана въздушна атака срещу Русия, като използва най-малко 361 дрона и предизвика краткотраен пожар в рафинерия в руския северозападен град Кириши, предаде Ройтерс, като се позова на руските власти.

Не се съобщава за пострадали при украинското нападение.

Докато големите сили обсъждат как да се сложи край на най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война, сраженията с дронове ескалират, коментира британската новинарска агенция. Руски дронове бяха свалени във въздушното пространство на Полша, а Украйна нанесе удари срещу нефтопреработвателни заводи и нефтопроводи в Русия, която е вторият по големина износител на петрол в света.

Министерство на отбраната на Русия заяви, че руските сили за противовъздушна отбрана през последната нощ са прехванали най-малко 361 дрона, четири управляеми авиационни бомби и реактивен снаряд от система за залпов огън ХАЙМАРС (HIMARS). В изявлението на военното ведомство не оповестяват подробности за районите, които са били атакувани.

Рафинерията "Киришинефтеоргсинтез" на компания "Сургутнефтегаз", една от двете най-големи рафинерии в Русия, бе атакувана с дронове, съобщиха руски официални лица. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко каза, че в района на Кириши са били унищожени три дрона и че паднали отломки са предизвикали пожар. При инцидента няма ранени.

Украинската армия потвърди информацията за атаката срещу рафинерията и посочи, че е нанесла "успешен удар".

Агенция Ройтерс отбелязва, че не е могла да потвърди мащаба на щетите по руското съоръжение.

Рафинерията в Кириши преработва около 17,7 милиона тона суров петрол годишно (около 355 000 барела на ден). Това се равнява на около 6,4% от общото количество петрол в Русия.

Петролната компания в Башкортостан ще запази производителността си въпреки атаката с дронове, каза ръководителят на руската република Радий Хабиров.

През последните седмици САЩ засилиха натиска си върху страните от НАТО да затегнат санкциите си срещу Русия в опит да ограничат приходите на Москва и по този начин да се подпомогне прекратяването на войната в Украйна. Американският президент Доналд Тръмп вчера заяви, че САЩ са готови да наложат нови санкции върху руската енергетика, но само в случай че всички страни от алианса преустановят покупките си на руски петрол.

ЕС миналата седмица си постави краен срок за постепенното прекратяване на вноса на руски енергоносители до 2028 г. въпреки натиска на САЩ за по-бързи действия.

Русия днес заяви, че е изстреляла хиперзвукова ракета "Циркон" към Баренцово море в рамките на съвместното военно учение с Беларус "Запад 2025". Освен това е било отработено и поразяването на цели изтребители бомбардировачи Су-34.