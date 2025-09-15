IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Георг Георгиев спокоен: Коалицията е консолидирана, правителството работи отлично

По думите му "толкова безпринципни действия няма как да се увенчаят с успех"

15.09.2025 | 16:00 ч. Обновена: 15.09.2025 | 16:41 ч. 11
БГНЕС

"Коалицията е консолидирана, правителството под ръководството на премиера Желязков работи отлично", заяви министърът на външните работи Георг Георгиев пред журналисти в Перник по повод внесения вот на недоверие към правителството "Желязков". 

Справяме се с предизвикателствата и проблемите, които тези същите съвносители на вота ни оставиха в последните четири години и гледаме да редим пъзела, посочи Георгиев, цитиран от БТА.

Той определи вота на недоверие като безпочвено противопоставяне за целите на политическата интрига. Според него съвносителите му доскоро са били непримирими врагове, а след като вотът бъде отхвърлен, ще се върнат към това си агрегатно състояние.

Министър Георгиев бе в града за откриването на учебната година в Основно училище (ОУ) "Св. Иван Рилски" и Природоматематическата гимназия (ПМГ) "Христо Смирненски". 

