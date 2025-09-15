IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Българска докторантка възхити Урсула фон дер Лайен, получи личен комплимент

Анна-Мария Халачева работи в института INSAIT към Софийския университет

15.09.2025 | 23:15 ч. Обновена: 16.09.2025 | 00:07 ч. 9
Българска докторантка възхити Урсула фон дер Лайен, получи личен комплимент

Личен комплимент от председателя на Европейската Урсула фон дер Лайен. С това може да се похвали българската докторантка от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT Анна-Мария Халачева.

Още от малка Анна-Мария изпитва любов към точните науки. Тя е възпитаник на немската гимназия в София, а висшето си образование завършва в Германия след получена стипендия.

Противно на очакванията обаче, тя не избира професията на своето семейство. 

"Аз идвам от семейство на медици. И нашите, и баба ми, и дядо ми, абсолютно всички при нас много поколения назад се занимават с медицина или химия и биология. Така че беше голяма изненада, че аз в един момент казах, че всъщност няма да следвам медицина, а информатика", сподели докторантката.

По-късно получава предложение, което я връща в България. Така тя започва да работи в института INSAIT към Софийския университет. 

"Правя изследвания в сферата на роботиката и 3D компютърното зрение, което казано на прост език е как, когато сложим някъде робот в 3D пространството, и му да даде някаква задача, той да може да ни асистира в тази задача", обясни Анна-Мария.

В годишната си реч Урсула фон дер Лайен посочи младата докторантка като пример за успешни европейци. 

"Безкрайно съм благодарна за това признание, за тази възможност всъщност да съм в този документ", каза Анна-Мария.

Вижте повече в репортажа на телевизия Bulgaria ON AIR

Тагове:

Урсула фон дер Лайен Анна-Мария Халачева Софийски университет Bulgaria ON AIR
