Вълчев: МОН няма намерение да закрива или да слива ВУЗ-ове

Министерството на образованието няма намерение да закрива или да слива нито едно държавно висше училище, заяви ресорният министър Красимир Вълчев, цитиран от БНР.

Той допълни, че при следващи промени в Закона за висшето образование ще се предложи създаването на т.нар. консорциуми или сдружения от висши училища, какъвто опит има в други страни.

"Те ще могат да се обединят при запазване на тяхната самостоятелност и ще могат да споделят ресурси, не само материалната база, но включително и да имат общи катедри, което е голямата крачка и включването в тези консорциуми. Когато стигнем до приемане на промени в закона, ще бъде изцяло доброволно, така че тази тема със сливането на висши училища не стои", обясни Вълчев.