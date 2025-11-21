IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Вълчев: МОН няма намерение да закрива или да слива ВУЗ-ове

Обмисля се създаването на консорциуми или сдружения от висши училища

21.11.2025 | 15:18 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Министерството на образованието няма намерение да закрива или да слива нито едно държавно висше училище, заяви ресорният министър Красимир Вълчев, цитиран от БНР. 

Той допълни, че при следващи промени в Закона за висшето образование ще се предложи създаването на т.нар. консорциуми или сдружения от висши училища, какъвто опит има в други страни.

"Те ще могат да се обединят при запазване на тяхната самостоятелност и ще могат да споделят ресурси, не само материалната база, но включително и да имат общи катедри, което е голямата крачка и включването в тези консорциуми. Когато стигнем до приемане на промени в закона, ще бъде изцяло доброволно, така че тази тема със сливането на висши училища не стои", обясни Вълчев. 

образоване ВУЗ сливане Красимир Вълчев
