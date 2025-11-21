Най-горещият инфлуенсър в Германия обича рейв и бира и е на... 88 години ВИДЕО

Един от водещите инфлуенсъри в социалните медии в Германия отпи глътка от мача лате и направи гримаса.

„Това има вкус на картон“, каза Папа Вернер. „Да не си сложил салфетка вътре? Има вкус на хранително отравяне.“

Вернер предпочита студена бира пред зеления чай, смесен с мляко, обичан от поколение Z. От друга страна, той е различен от последователите си в социалните медии по много други начини – не на последно място по възраст. Той е на 88 години.

Но видеоклиповете му, в които прави преглед на това, което той нарича „matsche latsches“, което грубо се превежда като "кални пантофи“, са събрали милиони гледания в Instagram и TikTok.

„Внуците ми поклащат глави, но също така се радват, че съм успешен“, каза той от светлия си апартамент в покрайнините на Дортмунд пред The Times.

Синът на неговия приятел, 25-годишният Амин Анбуси, съосновател на компания за видеопродукция, имал идеята да направи Вернер инфлуенсър. Откакто публикуваха първото му видео през пролетта, той е спечелил над 100 000 последователи в Instagram и TikTok. Миналата седмица, например, Вернер публикува видеоклип, в който танцува в кожен тоалет, обхващащ цялото тяло, и слънчеви очила, с надпис: „Когато си почти на 90 и осъзнаваш... рейвът не познава възраст.“

Насаме той предпочита ризи в приглушени цветове.

„Иначе хората щяха да кажат, че си е загубил ума, този старец“, заяви той на гъстия си берлински диалект, който не е загубил, въпреки че се е преместил в Западна Германия преди повече от 70 години.

Анбуси и неговият съосновател, 26-годишният Лука Айро, захранват младежкия жаргон на Вернер - от хабиби (арабска дума, означаваща „любов моя“) до chaya (рап жаргон за „жена“) - и измислят някои от идеите за видеоклиповете. Но реакциите на Вернер, казват те, са автентични.

След като се пенсионира от работата си като търговски представител, Вернер трябваше да продължи да работи странично, за да увеличи пенсията си.

„Апартаментът ми струва над 1000 евро, а ако получаваш пенсия от 1500 евро, е малко сложно“, казва той. „Затова винаги се опитвах да печеля малко пари странично. Но сега печеля доста, благодарение на социалните медии.“

Германия има едно от най-застаряващите населения в Европа, със средна възраст от 44,9 години миналата година. Броят на 85-годишните в Германия се е увеличил от 2,3 милиона през 2018 г. до 3,3 милиона тази година. Страната се бори да плаща за застаряващото си население, тъй като броят на пенсионерите надхвърля активната работна сила, която плаща в държавния пенсионен фонд. Липсата на вноски трябва да се компенсира с милиарди евро от федералния бюджет.

Но Вернер не само поддържа връзка със социалните медии заради парите - той смята, че това може да помогне на пенсионери като него да се чувстват свързани с другите, особено след като съпругата му, с която е женен 66 години, почина тази година.

„Това, което е наистина важно, когато остарееш, е да поддържаш връзка с другите“, отбелязва той. „Имах голям кръг от приятели, но той се е свил много, защото повечето от тях сега цъфтят, за съжаление. И ако не се опитваш да си в крак с времето и да създаваш нови приятели, можеш да се почувстваш наистина самотен, когато остарееш. Не искам това.“

Според проучване на Министерството на образованието и семейните въпроси тази година, повече германски мъже са засегнати от самота, отколкото жени. Вернер редовно вижда приятелите и семейството си - включително тримата си внуци и петимата си правнуци - но това, което го държи млад, казва той, е да прекарва време с поколение Z.

„Предпочитам да съм с млади хора, защото любимата тема на възрастните хора са болестите. Не мога да ги слушам вече“, допълва той.

През лятото той отишъл на фестивал за електронна денс музика и започнал да пие бира от фуния, популярна сред германските посетители на фестивала, за да консумира огромни количества за секунди.

„Искахме да сложим вода или безалкохолна напитка там, но Вернер настоял да е бира“, споделя Анбуси.

На Вернер му харесало.

„Младите хора наистина имат добър вкус“, казва той. „Ходих на много джаз концерти през 40-те и 50-те години. Но никога не съм ходил на фестивал като този. Това беше един съвсем нов свят за мен.“

Друг акцент за него беше неотдавнашното сътрудничество с търговеца на дребно Lidl за реклама на мача - включително на огромен билборд пред Lanxess Arena в Кьолн.

„Не мога да повярвам, че съм на билборд“, каза той. „Но аз винаги ще си остана същият Вернер. Не се държа като примадона. Просто ми харесва и това ми е достатъчно. Надявам се да мога да продължа да правя това дълго време. И че един ден ще намеря най-добрата мача лаче.“