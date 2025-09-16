Задържаният у нас мъж, издирван от Ливан, не е оказал съпротива

Издирваният от Ливан, задържан на летището в София, не е оказал съпротива, съдействал е, а в багажа му не е установено нищо притеснително, каза на брифинг главен инспектор Здравко Самуилов, началник на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Аероагра София".

Пред властите мъжът е обяснил, че е дошъл в България като турист. Той е 48-годишен, пристигнал е с полет от Пафос, Кипър, на 5 септември. При извършване на гранична проверка е установен сигнал по линия на Интерпол, че е издирван с червена бюлетина.

Мъжът е задържан, информацията е предоставена на колегите от дирекция "Международно оперативно сътрудничество", които са уведомили Върховната касационна прокуратура, в резултат на което на 6 септември той е преместен в следствения арест на бул. "Г. М. Димитров", обясни Самуилов.

От прокуратурата съобщиха, че мъжът е гражданин на Руската федерация и на Кипър, а съдът е постановил 40-дневно задържане на И.Г. Ако в този срок от Ливан не предоставят необходимите документи, свързани с екстрадицията, той трябва да бъде освободен. При пристигане на документите искането за екстрадиция ще бъде внесено в Софийския градски съд.

От държавното обвинение допълват, че обявяването на мъжа за издирване по каналите на Интерпол е направено по искане на ливанските съдебни власти на основание на издадена заповед за задържане от 29 септември 2020 година. И.Г. е издирван във връзка с вероятно извършени от него престъпления – внасяне на взривни вещества в Ливан, терористичен акт, довел до смъртта на голям брой хора, деактивиране на машини с намерение да се потопи кораб. Ливанските власти са потвърдили искането за международно издирване и задържане на И.Г.

При експлозията на пристанището в Бейрут през август 2020 година загинаха най-малко 215 души.

В началото на август президентът на Ливан Жозеф Аун отбеляза петата годишнина от експлозията с подновен ангажимент за търсене на справедливост, заявявайки, че отговорността остава основен приоритет за ливанската държава, предаде ливанската Национална новинарска агенция.

Все още няма осъдени хора за експлозията, която уби над 200 души, рани хиляди и опустоши големи части от Бейрут. Разследването е изправено пред многократна политическа намеса и дългогодишни забавяния, отбеляза ливанската агенция, цитирана от БТА.