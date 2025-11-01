Равенство между „Нотингам“ и „Манчестър Юнайтед“ в 10-ия кръг на Висшата лига

„Нотингам” и „Манчестър Юнайтед” завършиха 2:2 в мач от 10-ия кръг на Висшата лига. „Червените дяволи“ поведоха чрез Каземиро, но след почивката Морган Гибс-Уайт и Николо Савона обърнаха двубоя. В края Амад Диало донесе точката за тима на Рубен Аморим, пише gol.bg.

Така Форест не успя да спечели след 8 срещи без победа в първенството и продължава да е в зоната на изпадащите, на 18-о място. Юнайтед пък пропусна да запише четвърти пореден успех и е пети преди останалите мачове от кръга.

Гостите стартираха активно и създаде първата добра възможност в мача в третата минута. Мбемо получи топката отдясно и отлично намери Шешко, който отправи удар, но топката бе отклонена и мина покрай вратата.

Словенският национал имаше още една добра възможност, но стреля покрай гредата. В 28-ата минута хубав удар на Амад Диало бе спасен от Селс.

Форест се активизира, а при най-добрата ситуация Люк Шоу блокира шут на Гибс-Уайт. След почивката тимът на Шон Дайш излезе преобразен и само в рамките на 5 минути обърна резултата.

"Червените дяволи" опитаха веднага да реагират, но Мбемо пропусна. След час игра Юнайтед беше близо до изравняване след великолепен удар от дистанция на Бруно Фернандеш, но топката срещна страничния стълб. При добавката пък Каземиро бе неточен.

Нотингам също имаше своите шансове.

В добавеното време Диало имаше отлична възможност да донесе победата на Манчестър Юнайтед, след като шутира, но Мурило изчисти топката пред голлинията.