България трябва да докаже, че „Лукойл” е независима от руската собственост. Няма как тя да се национализира. Трябва да има разговори с американската администрация, да се съгласуват всички действия с нея. На първата среща между премиера Росен Желязков и ръководството на службите в България се взе решение да се влезе много бързо в контакт с американската администрация. Да се съгласуват действията от страна на България. Ние трябва да имаме изключение от санкциите. Обаче трябва да докажем, че това предприятие не се управлява в момента от руснаците и никакви финансови потоци не отиват към Русия. Ние трябва по най-бърз начин да избепрем особен управител и едно управление от 10-15 човека, което да разбира и да започне да работи. Но финансовите потоци трябва да остават тук. Тогава можем да поискаме изключение от санкциите. Това каза председателят на ПГ на „БСП – Обединена левица” Драгомир Стойнев по NOVA NEWS.

По негови думи правомощията на този особен управител трябва да бъдат разширени, за да може да взима всякакви решения и да не бъде саботиран от по-ниските нива в дружеството.

Без руснаците не е редно да се водят преговори за продажба на активи, защото тази собственост е тяхна, смята още депутатът.

Стойнев каза още, че през последните 2-3 дни от България 15 пъти се е увеличил износът на дизел към съседни държави, които са попълвали резервите си, една от тези страни е Сърбия. Това е предизвикало решението за временно спиране на износа на дизел, допълни той.

Според Стойнев бюджетът е добър, имайки предвид трудната и сериозна ситуация.

"Още по-добър можеше да бъде, ако се беше променила и данъчната система, но това ще го оставим за 2027 г. Говорим за въвеждането на прогресивен данък", каза още депутатът.

Той допълни още, че ще бъдат увеличени заплатите на медицинските сестри, на младите лекари, на учителите.

"Надявам се, че за новия председател на Народното събрание Рая Назарян ще има повече спокойствие. Защото атаките към Наталия Киселова бяха отвсякъде, но тя се справи много добра, оказа се изключителен държавник, който завърши периода на пълната интеграция на България към Европейския съюз – влизането в еврозоната. Тя носи огромна заслуга за този успешен финал", каза още Стойнев. „Държавата е по-важна, този, който има държавнически усет, го усеща”, посочи още депутатът. И допълни, че спиралата от избори е можела да се повтори, ако не се беше стигнало до споразумение между партиите.

Стойнев допълни, че колективното решение в такива ситуации е важно и то надделява над индивидуалното мнение на отделни партийци.

Депутатът коментира и реакцията на Бойко Борисов след изборите в Пазарджик.

„Това беше емоция на Борисов, мисля че той прекали тогава и това беше продиктувано от тежката загуба на ГЕРБ. В Пазарджик БСП победи ГЕРБ, победи „Величие” и МЕЧ взети заедно, победи и „Възраждане”, каза още той. „Трите партии продължават да управляват. Ротационният принцип беше подписан от трите партии. Те гласуват, когато трябва да се вземе дадено решение. „ДПС-Ново начало” участват в дебата по политиката – дават мнение, идеи, виждания”, каза още Стойнев.