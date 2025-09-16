В кадър: Никола Цолов отбеляза старта на кампанията "На пътя няма рестарт"

Снимка: Димитър Кьосемарлиев 1 / 12 / 12

София даде старт на кампанията "На пътя няма рестарт" – инициатива за пътна безопасност, насочена към младите шофьори. Официалното откриване се състоя на картинг писта "Красна поляна", където акцентът беше върху най-големия риск на пътя – скоростта.

"На пътя няма рестарт" цели да покаже, че превишената скорост може да е изкушение, но последствията често са необратими.

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, кметът Васил Терзиев и Димитър Илиев бяха сред присъстващите.

Подкрепата дойде от някои от най-разпознаваемите имена в моторните спортове – автомобилният състезател и звезда от "Формула 3" Никола Цолов, мотоциклетният шампион Ангел Караньотов, Филип Лазаров от Bri4ka.com и рали асът Димитър Илиев. Актьорът Александър Сано беше водещ и лице на събитието, а картинг пистата в „Красна поляна“ се превърна в естествената сцена за старта.

Вижде кадри от събития в галерията от снимки на Димитър Кьосемарлиев