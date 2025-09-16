IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
АИКБ: Против сме увеличаване на МРЗ на 1213 лв. от 1 януари 2026 г.

Тя вече надвишава обективните икономически показатели, смятат от Асоциацията

16.09.2025 | 14:03 ч. Обновена: 16.09.2025 | 14:59 ч. 31
БГНЕС

Асоциацията на индустриалния капитал в България се обяви против минимална заплата от 1213 лв. от 1 януари 2026 г.

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане на портала за обществени консултации проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната от 1 януари 2026 г. (АИКБ) представи становището си.

На 1 февруари 2023 г. Народното събрание на Република България прие Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, според който Министерският съвет е задължен ежегодно, до 1 септември, да определя минималната работна заплата за страната. 

Според разпоредбите тя трябва да бъде 50% от средната брутна работна заплата за дванадесетмесечен период, който включва последните две тримесечия на предходната и първите две тримесечия на текущата година. Основната минимална работна заплата не може да бъде по-ниска от тази, установена през предходната година.

Според Асоциацията тази законодателна промяна е грешен и вреден опит за транспониране на Директива (ЕС) 2022/2041 и е резултат на стремежа на тнародни представители от различни парламентарни групи да спечелят избиратели чрез популистки предложения.

На обществено обсъждане е предложен проект на Постановление на Министерския съвет, публикуван на 26.08.2025 г., който предлага размер на основната минимална работна заплата на 1213 лева (620,20 евро).

Асоциацията на индустриалния капитал в България в качеството си на отговорен социален партньор и национално представителна работодателска организация изразява категорична позиция срещу предложението на Министерския съвет за увеличаване на минималната работна заплата (МРЗ) на 1213 лв. (620,20 евро) от 1 януари 2026 г., което представлява ръст от 12,6% спрямо сегашния размер от 1077 лв. 

Това предложение, макар и представено като мярка за подкрепа на доходите на близо 600 000 души, игнорира сериозните икономически рискове и дисбаланси, които вече се проявяват в българския пазар на труда.

АИКБ настоява за преразглеждане на предложението и предлага да не се увеличава МРЗ за 2026 г., тъй като тя вече е нараснала изпреварващо през последните три години, надвишавайки значително обективни икономически показатели.

АИКБ настоява за отмяна на чл. 244 от Кодекса на труда, чиято неадекватност е в основата на настоящите проблеми, както и Министерският съвет да оттегли предложението за увеличаване на МРЗ за 2026 г. и да запази сегашния ѝ размер, се посочва в позицията. 

минимална заплата увеличаване АИКБ икономика
