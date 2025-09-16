Искаш да купиш имот в центъра на София? Приготви 3200 евро за квадрат

В центъра на София, както и в по-престижните столични квартали, цените на апартаментите започват от 2200 евро за кв. м, като средната цена за района на идеалния център е около 2500-3200 евро за квадрат, пише в анализ на консултантска компания на пазара на имоти. Конкретните цени на предлаганите на пазара апартаменти в центъра на София варират в широки граници и зависят от точното местонахождение на имота и неговите характеристики.

Средните цени на двустайните апартаменти в София са между 1900 евро и 2200 евро за кв. м, а за тристайните са между 1800 евро и 2100 евро за квадрат. Конкретните цени на жилищата варират в широк диапазон и зависят от много фактори, сред които са в кой квартал се намира имотът и в какво състояние е.

Най-търсени са двустайните и тристайните апартаменти, посочват консултантите. По-слаб е интересът към многостайните и едностайните апартаменти, ателиетата и мезонетите. Има голямо търсене на завършени и обзаведени имоти, готови за живеене, но такива жилища се намират рядко, пише "Труд".

Активно е и търсенето на къщи. Купувачи на къщи обикновено са млади семейства с деца и те проявяват интерес към къщи на разстояние до около 30-40 км. от София с бърз достъп до столицата. Такъв тип имоти се намират по-рядко и в повечето случаи или са стари и имат нужда от сериозен ремонт, или са нови, но доста скъпи.

Най-предпочитани от купувачите остават южните райони на София и широкият център. Предпочитани от купувачите са имотите в квартали като “Лозенец”, “Витоша”, “Кръстова вада”, “Хладилника”, “Малинова долина”, “Манастирски ливади”, “Младост”, “Иван Вазов”. Важни предимства за купувачите са възможност за паркиране, близост до търговски вериги и учебни заведения, както и до удобни спирки на градския транспорт.

Търсенето продължава да е интензивно и е по-голямо от предлагането на имоти. В резултат цените на имотите ще продължат да нарастват. Банковото кредитиране остава достъпно и банките предлагат добри условия при теглене на ипотечен кредит.

Предлагането на жилища остава доста ограничено спрямо търсенето. Най-голямо е предлагането на жилища в строеж поради строителството на нови сгради. Завършени и обзаведени имоти, готови за живеене, се срещат рядко на пазара и се продават бързо.

Най-предлагани са двустайните и тристайните жилища. По-слабо е предлагането на едностайни и четиристайни апартаменти. Най-активно е предлагането на апартаменти в районите “Малинова долина”, “Кръстова вада” и “Витоша” поради активното строителство в тези квартали. Средните цени на предлаганите имоти са в широк диапазон между 1600 евро и около 2400 евро за кв./м, в зависимост от това на какъв етап е завършен имотът, къде точно се намира и какви са характеристиките му.