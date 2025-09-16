Диана Дамянова: Върху властта се изсипва трупано с години напрежение

"Социално напрежение, където пролетариат се бунтува срещу буржоазия - няма. Няма и социално напрежение в смисъл да има огромни групи, гладни, бедни хора, които са склонни да защитават интересите си на улицата. Но има напрежение, което е създадено в продължение на години. То не е лекувано. И сега се изсипва върху тази власт, която се опитва да менажира по някакъв начин процесите". Така коментира PR експертът Диана Дамянова пред Bulgaria ON AIR началото на политическия сезон, който започна с протести, водна криза и предстоящ вот на недоверие.

Според нея вместо да се постави акцент върху най-важното - липсата на справедливост в страната, дебатът се обезсмисля.

Тя смята, че лозунги като "Завладяната държава" вече не работят.

"Вървейки нагоре, като част от ЕС и голям пазар, хората започват да се превръщат в средна класа. Средната класа е много трудна за манипулация", подчерта PR експертът.

Водната криза в Плевен

"Ако е можело да бъде направена сонда и да бъде извадена някаква вода в рамките на 10 дни, то е можело да бъде направено и преди 5 години. Просто България толкова дълго време живее в този политически вакуум без адекватно и отговорно управление, че по някакъв начин всички въпроси, важни за хората, са оставяни настрани. Така че в момента няма напрежение, което да канализира искане на големи групи хора за оставка на правителството", каза Дамянова.

