В кадър: Има задържани за погрома край централата на ДПС

Снимка: Димитър Кьосемарлиев 1 / 20 / 20

Има задържани за погрома около централата на ДПС-Ново начало, става ясно от кадри на фотографа на Dnes.bg Димитър Кьосемарлиев.

Истинският сблъсък обаче се случи на кръстовището на бул. "Васил Левски" и "Дондуков", което се превърна в арена на истинска битка.

Демонстрантите видимо се различаваха от протестиращите, които се бяха събрали в триъгълника на властта. Те бяха облечени с черни дрехи и маскирани и замеряха полицията с колци, камъни и пиратки. Запалиха контейнерите за боклук, с които атакуваха полицията. Бяха изпочупени стъкла на полицейски коли.

Силите на реда успяха да изтласкат демонстрантите от кръстовището, но последните тръгнаха да громят бул. "Дондуков" по посока на Английската гимназия. Направи впечатление, че в повечето случаи полицията просто наблюдаваше актовете на вандализъм, без да предприема действия.

Най-тежко пострада клуб на ГЕРБ на бул. "Дондуков" и ул. "Панайот Волов". Той беше напълно разгромен и изпочупен. По средата на бул. "Дондуков" и ул. „Панайот Волов“ бе запален огромен пожар, който впоследствие беше потушен от пожарната.

Полицията успя да изтласка демонстрантите към моста Чавдар. Постепенно ситуацията се успокои. По бул. "Дондуков" в посока Операта има много спрели трамваи.