Израелският премиер Нетаняху поиска помилване по дело за корупция

Израелският премиер Бенямин Нетаняху официално поиска помилване в продължителния процес за корупция, твърдейки, че това е в "обществен интерес“.

В писмо, адресирано до президента Исак Херцог, Нетаняху пише, че процесът се е превърнал в "фокус на ожесточени спорове“, за които той носи "широка обществена и по-голяма отговорност, с разбиране за цялостните последици от тези събития“.

Нетаняху заяви, че е в негов "личен интерес“ да докаже невинността си в текущия процес, но "общественият интерес диктува друго“. Писмото беше подадено в четвъртък и публикувано в неделя, съобщава CNN.

Като израелски държавен глава, Херцог има право да издава помилвания. Неговият офис потвърди, че е получил искането, но президентът ще го "разгледа с голямо внимание и отговорност“.

В писмото Нетаняху не признава вина, нито поема каквито и да било ангажименти относно политическото си бъдеще. Той многократно е заявявал невинността си по обвинения в подкуп, измама и злоупотреба с доверие.

Официалното искане за помилване е обрат за дългогодишния израелски лидер, който заяви, че обвинителните актове ще се провалят и че ще докаже невинността си в съда.

"Изправен пред предизвикателствата пред сигурността и дипломатическите възможности, пред които в момента е изправена държавата Израел, аз съм ангажиран да направя всичко по силите си, за да излекувам разривите, да постигна национално единство и да възстановя общественото доверие в държавните институции и очаквам всички клонове на управлението да направят същото", се казва в писмото, изпратено от Нетаняху.

Само виновен моли за помилване

Опозицията бързо разкритикува молбата на Нетаняху, който е обвинен в разпалване на разриви в израелското общество – срещу арабското население и по-специално левицата – както и в удължаване на войната в Газа за своя собствена политическа изгода.

Лидерът на опозицита Яир Лапид призова Херцог да отхвърли молбата за помилване, поне в сегашния ѝ вид. "Не можете да дадете помилване на Нетаняху без признание за вина, израз на разкаяние и незабавно оттегляне от политическия живот“, каза Лапид във видео изявление.

"Само виновен моли за помилване. След осем години съдебни процеси, когато делата срещу него не са се сринали, Нетаняху сега моли за помилване", каза в социалната морежа Х лидерът на лявата Демократическа партия Яир Голан .

Но политическите съюзници на Нетаняху се обявиха в подкрепа на помилването. Крайнодесният министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир подкрепи молбата, заявявайки в изявление, че тя е "критично важна за сигурността на държавата“.

По-рано този месец президентът на САЩ Доналд Тръмп отново се изказа по случая със собствено писмо до президента на Израел, с което поиска помилване за Нетаняху.

"С настоящото Ви призовавам да помилвате напълно Бенямин Нетаняху, който беше страхотен и решителен министър-председател по време на война, а сега води Израел към мирно време“, написа Тръмп в писмо, разпространено от говорителя на израелския президент.