IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 128

Лютив спрей и бомбички край централата на ДПС ВИДЕО

Към 20.50 часа ул. "Врабча“ бе изцяло блокирана от протестиращи

01.12.2025 | 21:57 ч. Обновена: 01.12.2025 | 22:22 ч. 71
Лютив спрей и бомбички край централата на ДПС ВИДЕО

Лютив спрей използваха полицаите срещу протестиращите пред централата на ДПС, съобщават източници на Dnes.bg.

Към 20.50 часа ул. "Врабча“ бе изцяло блокирана от протестиращи, който скандираха "Пеевски ще падне".  

Организаторите на протеста се отправиха малко по-късно към централата на ГЕРБ, която се намира в НДК. Полицейски мотори също тръгнаха към нея. 

Напрежението до централата на ДПС е избухнало след тяхното напускане, и в момента около нея гърмят бомбички. По-късно от ПП написаха в профила си във Facebook:

"Агитките дойдоха пред централата на ДПС. Пазете се! Избягвайте бул. "Васил Левски", където няма ток."

"На централата на ДПС полицията бие гражданите!", предупреди в профила си във Facebook авторът Иван Димитров. 

По "Витошка" пък протестиращи са взривили кошчета за боклук. Гърмежи се чуват из целия център.

"Д пуска робокопите на ул. Врабча с/у всички мирно протестиращи. Обезвредете платените маскирани, които хвърлят бомбички и стъкла!", написаха от BgElves.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ДПС протест напрежение
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem