Лазар Радков: Много е тежко положението в центъра!!!

Медицински пункт помага на ранени при сблъсъците

01.12.2025 | 23:57 ч. 4
Лазар Радков: Много е тежко положението в центъра!!!

Медицински пункт край катедралата "Александър Невски" помага на хора, пострадали при сблъсъците на провокатори с полицията край централата на ДПС-Ново начало и по бул. Дондуков. Това съобщи активистът Лазар Радков. 

"Много е тежко положението в центъра!!!", написа той във Facebook профила си. 

"От Спасителен Клуб за Бъдеще сме организирали медицински пункт зад Александър Невски и помагаме напръскани и всякакви други постарадали. Вече обработихме четирима, идват и още .. пазете се!!", допълни той.

