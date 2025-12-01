Медицински пункт край катедралата "Александър Невски" помага на хора, пострадали при сблъсъците на провокатори с полицията край централата на ДПС-Ново начало и по бул. Дондуков. Това съобщи активистът Лазар Радков.

"Много е тежко положението в центъра!!!", написа той във Facebook профила си.

"От Спасителен Клуб за Бъдеще сме организирали медицински пункт зад Александър Невски и помагаме напръскани и всякакви други постарадали. Вече обработихме четирима, идват и още .. пазете се!!", допълни той.