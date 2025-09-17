МОСВ обяви две нови защитени местности – Маринов дол и Сазладжата

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) издаде заповеди за обявяването на две нови защитени местности – Маринов дол и Сазладжата.

Те заемат обща площ от над 2700 декара поставят под закрилата на закона гори от бук, благун и смърч, както и местообитания на редки и защитени видове птици, като черен щъркел, скален орел, червеногръдка и др.

В тях са забранени някои дейности като извеждане на сечи със стопанска цел, проучване и добив на подземни богатства, изхвърляне на отпадъци, къмпингуване и палене на огън извън обозначените за това места и др.

Решението е взето след предложение на природозащитната организация WWF България.

"Защитените територии заемат едва около 5% от територията на страната ни, макар че България е на едно от първите места в Европа по биоразнообразие. Натискът върху ресурсите на планетата е огромен и е необходима мащабна промяна в начина на управлението им, която е невъзможна само с усилията на институциите и гражданите", заяви Нели Дончева, инженер лесовъд и ръководител на програма "Гори" във WWF България.

Тя подчерта, че запазената природа означава по-добро качество на средата както за хората, така и за биоразнообразието, и е най-ценният капитал, който можем да завещаем на следващите поколения.

Кои са новите защитени местности?

Защитена местност Маринов дол е разположена на територия от близо 422 дка в землището на с. Буново, Софийска област.

В нея се срещат разнообразни букови гори, високопланински горски култури от смърч и гнездови местообитания на редки и защитени видове птици, като червеногуша мухоловка, лъскавоглав синигер, горска зидарка и др.

Защитена местност Сазладжата е разположена на територия от близо 2302 дка в землището на с. Богданово, област Бургас. Целта на обявяването й е опазването на комплекс от чисти и смесени гори от благун и гнездови местообитания на редки и защитени видове птици, като черен щъркел, скален орел, южен белогръб кълвач и др.

Една от мерките за защита на черния щъркел и скалния орел е забраната за извеждане на сечи в диаметър от 100 м около дърветата с установени гнезда на двата вида в периода 1 март – 30 юли.