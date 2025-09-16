Лудост: Имотите в България се изкупуват още на етап проект

Експерти предупреждават, че заради еврото не трябва да се предприемат рискови инвестиции. те добавят, че хората се опасяват, че цените растат и бързат с необмислена покупка.

"Ако не поемаме риск, няма да получим доходност. Трябва да намерим баланс. Моментът е удачен винаги, когато имаме жилищни нужди. Независимо какви са цените, ако нямаме къде да живеем, но имаме спестени средства и имаме жилищна нужда, ще закупим имот. Другото решение е да живеем под наем", заяви финансовият анализатор Иван Стойков.

В "България сутрин" той добави, че има реални предпоставки за повишаване на цените на имотите, но една част са спекулации.

"В България се говори, че цените на имотите биха се увеличили, защото ще има интерес от международни купувачи. Дали такива фондове още в началото на присъединяването ни към Еврозоната ще проявят интерес, не може да се предвиди. Самото приемане на еврото не би трябвало да има пряко влияние върху цените на имотите", обясни Стойков.

По думите на финансовия анализатор може да се говори за силно загряване на пазара на ипотечни кредити. В допълнение Стойков каза, че в последните месеци интересът към ипотечното кредитиране е висок.

“Лихвите остават на ниски нива, което е стимул, който поддържа ръста на кредитиране. В момента предлагането на имоти не е толкова високо. Жилища се изкупуват още на етап проект. Така се формират високите цени", коментира Стойков пред Bulgaria ON AIR.

Колкото по-малък процент доход отделяме за кредити, толкова по-добре, категоричен е финансовият експерт. "Въпросът е да не надвишаваме 30-40 процента. Тези граници биха ни осигурили нормално погасяване на задължението, без да натоварваме бюджета. Изгодното е субективно. Не се очаква да се покачват лихвите по депозити", поясни Стойков.

Той посочи, че към края на юни почти 100 млрд. лв. са средствата физически лица в банковата система - на фирмите са 50 млрд. лв., което повишава банковата ликвидност. Това са средства, които, комбинирани с ниските лихвени нива по кредити, дават благоприятна среда за кредитиране.

