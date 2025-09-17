Тържествена церемония и водосвет по повод празника на София СНИМКИ

Димитър Кьосемарлиев 1 / 13 / 13

Днес 17 септември православната църква почита мъчениците Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. Празник има и столицата. Столична община ще зарадва гости и жители на града с богата културна програма.

Празникът на столицата започна с тържествен марш, а граждани, политици, общественици се събраха пред храм "Св. София”. Присъства и президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова.

Негово Светейшество патриарх Даниил отслужи водосвет и поздрави всички присъстващи. "Мирът и любовта на нашия Господ да бъдат със всички нас. Амин и честит празник!", каза Негово Светейшество.

Малко след това последва издигането на столичния флаг.

В речта си кметът на София Васил Терзиев посочи, че символът на един град са най-вече хората. "София е домът, който ни обединява, всички ние сме граждани, които споделят обща отговорност", заяви той, съобщава Bulgaria ON AIR.

С "Почетен знак на Столична община" беше отличен автомобилният пилот Никола Цолов.

Званието "Почетен гражданин на София" получиха 9 българи – сред тях актьорът Стефан Мавродиев и олимпийската шампионка по плуване Таня Богомилова.

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR.