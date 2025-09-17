Ревизоро за водната криза: Всяка управляваща партия има ВЕЦ-ове, които толерирала

Днес става ясна структурата на Националния борд по водите, който се очаква да внесе по-голяма яснота и визия в управлението на водните ни ресурси.

"Трябва успоредно с ремонта на водопровода да се направи нов водопровод за Ловеч. Първо трябва да се направи язовирът, да се вземат големите пари... Какво правим, ако тази година нямаме дъжд?", коментира бившият екоминистър Емил Димитров - Ревизоро в "България сутрин".

"Това важи и за Плевен. Сбъркана е схемата - основното трябваше да е от Вит, а резервното - от река Осъм. Те се смееха януари месец, сега голям рев", каза още гостът на Bulgaria ON AIR.

По думите му сега ще се прави по най-скъпия начин.

"Тръгват сега на скъпо нещо, а не го правят по най-евтиния начин. Идеята беше на Горни Дъбник да се сложи пречиствателен модул и по чисти тръби водата да влезе в града. Сега ще копаят нови сондажи около старите. В Долна Митрополия си закриха единия язовир, сега копаят с огромни загуби", обясни Емил Димитров.

Кой ще понесе вината за кризата с водата?

Бившият екоминистър отбеляза, че "сменяме един областен управител с друг, за да се каже, че нещо се прави".

"Кметът и този на ВиК-то ще ги държат. Направиха два кладенеца, от които единият дава 10 литра. Надяваха се да вземат 10% от Троян, 10% от Ловеч, само че депутатът от Ловеч не е много съгласен да не го изберат на следващи избори заради кризата с водата", каза още Ревизоро.

Откъде ще намерим вода, ако не вали дъжд?

Той изброи имената на няколко язовира, при които няма климатични промени, но при други те са посочени като основен проблем за липсата на вода.

Гостът посочи на колко процента са пълни язовирите и какво количество вода е останало

"Лошо управление, лоша експлоатация, водна мафия и накрая потърпевши. Всяка управляваща партия има ВЕЦ-ове, които винаги е толерирала. А ако тази година няма дъжд? Явно ще са виновни климатичните промени. ВЕЦ-овете си бълват, а дават само 1% от енергията", заключи Емил Димитров - Ревизоро.