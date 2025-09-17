Радев за вота: Една политическа сила все повече овладява управлението

Президентът Румен Радев заяви, че когато говорим за вотове на недоверие, трябва да си дадем сметка, че партиите подмениха вота на своите избиратели и създадоха тази управляваща коалиция, която обслужва една политическа сила, която все повече овладява не само мандатоносителя, но и цялото управление.

“Прави впечатление самоувереността, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат по една основна причина - фрагментацията на опозицията”, каза още Радев.

Тази самоувереност, смята Радев, може да бъде измамна, защото стабилността на едно управление зависи не само парламентарната подкрепа, тя зависи и от ситуацията извън парламента, а българите българите обедняват и все повече усещат липсата на справедливост, негодуванието расте.

Попитан ще назове ли политическата сила, за която говори, Радев отговори така: Всички българи знаят много добре това е партията “Ново начало”.

“Нямам намерение да отговарям на нападки. Претенциите на политически лидери и партии е, че не знаят къде и как живеят хората”, добави президентът.

“Борисов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака господин Папергер в България и го убедих да инвестира тук, защото България наистина има прекрасни възможности за инвестиции”, добави Радев на изказването на Бойко Борисов по-рано днес, че цели да "сплаши" "Райнметал" и да провали инвестицията с тях.

“Друг е въпросът как ще се реализира тази инвестиция. Отговорността е на изпълнителната власт", допълни Радев. Президентът добави, че няма никакво намерение да разваля нищо.

“Когато в президентската институция се получи сигнал за злоупотреби и нередности, аз съм длъжен да реагирам”, добави Радев по повод сезирането на компетентните органи във връзка със сигнали за нарушения и злоупотреби във ВМЗ - Сопот

Попитан ще отговори ли официално на премиера Желязков с отказ за назначаването на Деньо Денев, Радев каза, че вече е отговорил писмено, а отговорът е “Не”.

"Процедурата е приключена", добави Радев.