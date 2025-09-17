Кабинетът срещу вота "Завладяна държава": Корупция, Магнитски, ChatGPT...

Настоящият проект за решение за гласуване на недоверие на правителството с министър-председател Росен Желязков е основан на провала в два сектора – вътрешен ред и сигурност и правосъдие, които са довели до така наречената завладяна държава от формални и неформални структури и групи, някои откровено мафиотски, заяви председателят на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев, който представи част от мотивите за искания вот на недоверие.

Проблемът със завладяната държава и превзетите институции е проблем на системната корупция по високите етажи на властта, чрез която институциите спират да действат. Тази корупция е свързана и с бездействие в МВР и е в интерес на малка група престъпници, посочи той.

Налице е тотално бездействие на министъра на вътрешните работи Даниел Митов, неразбиране на материята на вътрешната сигурност и нежелание да се предприемат адекватни мерки за прекратяване на престъпни практики в системата на МВР, както и решителни действия за противодействие на различните форми на престъпления в обществото, смятат още вносителите.

В системата на МВР обществена тайна са ежедневни подкупи, злоупотреба с власт, търговия с влияние, конфликт на интереси и пране на пари, коментира Василев.

"Липсата на мерки и действия по определени сигнали и абсолютната индеферентност на Даниел Митов могат да бъдат възприети като съучастие и прикриване на организираната престъпност в България от страна на министъра на вътрешните работи", заяви лидерът на МЕЧ. Според нас България не е имала по-слаб министър на вътрешните работи от този, посочи той.

МВР е саботирало европейската прокуратура, известен факт изнесен в публичното пространство от българския европрокурор, който за това, че си позволи да гони Пеевски е с административна процедура по отстраняване, каза Радостин Василев.

МВР покровителства контрабандни канали, коментира още той. По думите му доказателство за съществуването на такива в системата на МВР са разкритията за Калин Митов, който беше освободен от длъжност от ГДБОП-Пловдив.

Сред останалите мотиви за вота той посочи скандали с фалшиви дипломи в МВР, отново неподготвената система за борба с пожарите през лятото и липсата на стратегически решения по отношение на пътната безопасност.

Полицейско насилие в такива мащаби никога не е имало в системата на МВР, коментира още лидерът на МЕЧ. Той даде пример с убийството на Явор Георгиев във Варна, което, по думите му, е прикрито с помощта на българската прокуратура.

Колкото по-бързо Росен Желязков се освободи от този министър на вътрешните работи и цялото правителство подаде оставка, толкова по-бързо държавността в България ще може да се върне, заяви Радостин Василев.

Мотивите в сектор "Правосъдие"

В сектор „Правосъдие“ мотивите представи съпредседателят на „Да, България“ и депутат от ПГ на ПП-ДБ Божидар Божанов.

„Проблемът със завладяната държава и превзетите институции е действително проблем със системната корупция по високите етажи на властта, чрез която институциите спират да действат в обществен интерес и все повече действат в частен интерес по разпореждане на една малка група хора“, каза той и отбеляза:

„Безспорно на върха на пирамидата на завладяването на държавата е Делян Пеевски, който подчинява държавния апарат чрез многогодишно системно установяване на влияние в службите за сигурност и различни части от съдебната власт, най-вече прокуратурата. Това правителството не противодейства на тези процеси, а гарантира тяхното разрастване.“

Божанов е категоричен, че компромис със завладяната държава, със задкулисието, със скритите зависимости, с беззаконието не може да има.

Мотиви, написани с ChatGPT

По време на разискванията депутатът от ПГ на „ДПС-Ново начало“ Йордан Цонев обвини в грандиозен парад на лицемерието вносителите на вота на недоверие.

„Пуснах го на ChatGPT и ми отговори, че текстът не е оригинален, а е плагиатстван. Дори едни мотиви не написахте като хората, а ги взехте от други стари документи от едни по-стари времена, отнасящи се за други случаи и за други неща“, заяви той и попита върховенство на закона ли е арестът на лидера на опозицията, визирайки Бойко Борисов, който беше арестуван по време на управлението на кабинета на Кирил Петков.

Цонев бе категоричен, че санкцията на Пеевски по глобалния закон за корупция „Магнитски“ е лъжа, измислена и манипулирана от семейство Прокопиеви. „Разобличихме чрез вашите министри, че никъде няма данни за такова поведение на Пеевски, каквото е описано в мотивите на санкциите по „Магнитски“, допълни той.