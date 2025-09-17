Депутати дариха кръв в Народното събрание СНИМКИ

Снимка: БГНЕС 1 / 11 / 11

Народни представители дариха кръв в рамките на акция в парламента по инициатива на Комисията по здравеопазването и под патронажа на председателя на Народното събрание Наталия Киселова. В кръводарителската кампания се включиха и служители на законодателната институция.

Това е третата поред кампания по кръводаряване в парламента, съобщи председателят на здравната комисия Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС). Той посочи, че за около два часа от началото на акцията в 9:00 часа сутринта 10 депутати са дарили кръв, други дават в момента.

Ангелов отбеляза, че членовете на Комисията по здравеопазването са избрали днешния ден - 17 септември, с една основна цел - да отбележат празника на София и да бъдат съпричастни с огромния проблем в нашата държава с кръводаряването и осигуряването на достатъчно кръв и кръвни продукти на всички нуждаещи се български граждани в лечебните заведения. Искаме да повишим и информираността на обществото, че когато даряваш кръв, спасяваш човешки живот, допълни той.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова каза, че само този, който е изпадал в нужда, си дава сметка колко е важно да се дарява кръв.

Тя отбеляза, че с включването си в акцията народните представители ще покажат, че по определени каузи могат да бъдат заедно и да дават личен пример.

Надявам се, че всеки от нас, който ще дари кръв или вече е дарил, ще бъде малко по-предпазлив, когато сме на улицата, когато виждаме прояви на насилие, защото всяка капка кръв е живот, заяви Киселова, цитирана от БТА.

Председателят на Българския Червен кръст акад. Христо Григоров посочи, че да се дава кръв, това значи да спасяваш човешки живот и да показваш, че имаш голямо сърце. Тук сме, за да демонстрираме пред българския народ, че когато сме единни, резултатите са положителни, каза той.

Директорът на Националния център по трансфузионна хематология Красимира Терзиева отбеляза, че кръводаряването е най-тихият, но най-силният акт на човешка солидарност. Това е едно от малкото неща, които човек може да направи за другите, да дари частица от себе си, за да може друг да живее и то тихо, безвъзмездно, без да знае чий живот е спасен, допълни тя.