Асен Василев: Можачите от ГЕРБ докараха дефицит от над 18 млрд. лева

Бившият финансов министър Асен Василев заяви, че дефицитът може да достигне 8%, ако правителството не падне.

“Към края на юли можачите от ГЕРБ с тяхната финансова политика докараха рекорден дефицит от над 4 млрд. лв. За сравнение, когато аз бях министър дефицит една година нямаше, другата година пак нямаше, посочи Василев. Лидерът на ПП смята, че дефицит от 4 млрд. лв., което е 2%, означава, че ще е много трудно, дори невъзможно, бюджетът да се вмести в 3-процентовата рамка.

“По думите му държавният дълг към момента е над 18 млрд. лв. Имаме 6 млрд. лв. за всичките пенсии и заплати, 3 млрд. лв. за стари дългове, 9 млрд. лв. са изтеглени от това правителство и са напълнени в ББР, БЕХ и всякакви други касички, затова не може да им се върже финансова политика”, заяви Василев в отговор на изказването на Борисов от сутринта, че вотът на недоверие е безотговорност.

Това, което виждаме в момента с ВМЗ, е, че има желание за инвестиция с европейски средства, доколкото ми е известно, и оттам нататък е въпрос на управление на българската държава тази инвестиция да се случи по най-добрия и изгоден за държавата начин, коментира Асен Василев в отговор на журналисти въпрос относно завода.