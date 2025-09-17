IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Инцидент на гара Мездра, скъсан кабел подпали локомотив

Движението на влаковете временно е преустановено

17.09.2025 | 13:34 ч. Обновена: 17.09.2025 | 13:46 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Дизелов локомотив е маневрирал с товарна композиция от 14 вагона в района на гарата, когато се къса проводник от контактната мрежа и пада върху машината. При инцидента няма пострадали, съобщава bTV.

Живеещите в близките блокове разказват, че се е чул гръм, след което машината се подпалва. 

Машинистът сам е успял да загаси пожара. Напрежението в района е 25 киловолта. След инцидента токът незабавно е изключен, но впоследствие включен и дизеловият локомотив пак започва да гори.

В момента ситуацията е овладяна, но движението на влакове между София и Горна Оряховица, както и към Видин е преустановено. Повредата по контактната мрежа се отстранява.

