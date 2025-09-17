Във Варна ще се гради иновативно училище на бъдещето

Международната строителна корпорация КУБ, която повече от 20 години реализира съвременни инфраструктурни проекти в Източна Европа, възнамерява да създаде иновативно училище във Варна. Институцията ще осигури на децата достъп до качествено образование и ще отговори на всички техни потребности – от високотехнологични класни стаи, до добре обмислени столови и помещения за творчески занимания. Спортният комплекс на училището ще включва площадки за различни видове спорт и плувен басейн, а учебните зали ще бъдат оборудвани със съвременни технологии.

Корпорацията подчертава, че проектът за училището на бъдещето ще се разработва съвместно с общинските власти, педагозите и жителите на града, за да бъдат напълно отчетени нуждите на родителите и децата. За тази цел ще бъде организирана серия обществени консултации във формат кръгла маса.

„Ние сме заинтересовани децата във Варна да получават образование в най-добрите възможни условия. Тази седмица в училищата на България започна новата учебна година. Едновременно с това ние започваме съвместни обсъждания с родители и педагози на проекта за училище, в което всяко дете ще иска да учи. Наскоро посетих сградата на British School в Румъния и тя се превърна във вдъхновение за мен. Иска ми се да създадем най-доброто училищно пространство за най-доброто преживяване“ – подчерта основателят на корпорация КУБ Олег Невзоров.

Сградата и прилежащата територия на училището ще бъдат изградени с използване на „зелени“ технологии и решения, които позволяват максимално пестене на ресурси и опазване на природата, в частност на британския стандарт за зелено строителство BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Значително внимание ще бъде отделено на архитектурния и ландшафтен дизайн.

„Нашата цел е да формираме във Варна нова точка на растеж и да я направим регионален лидер в областта на социалната инфраструктура. Прилагането на иновации в строителството и високотехнологичното оборудване, както и сериозният подход към опазването на природата – това не е прищявка, а единственият правилен начин за реализиране на такъв сериозен проект. И ние ще направим всичко възможно за това“ – заяви Андрей Никоненок, CEO на корпорация КУБ.

Предвижда се училището на бъдещето да бъде построено в района на варненския квартал Ален Мак.

„Този проект ще бъде въплъщение на ценностите, върху които е изградена работата на КУБ. Ние няма просто да построим училище, а ще създадем модел за неговото функциониране в тясно сътрудничество с българската общност. Родителите, с подкрепата на специалистите, сами ще изградят бъдещето за своите деца, а КУБ ще помогне да се превърне в реалност. Така ние разбираме отговорното предприемачество“ – заяви COO на „КУБ Варна“ Росен Ников.

КУБ е международна строителна корпорация, която повече от 20 години формира ново качество на живот в Украйна, България, Румъния, Черна гора и планира излизане на пазарите в Гърция, Обединените арабски емирства, Австрия и Индонезия. За 20 години работа КУБ има в портфолиото си около 3 млн. м² жилищни и търговски имоти и е събрал екип от над 6 000 специалисти, които осигуряват пълния цикъл на работа – от привличането на международни инвестиции до управлението на обектите след въвеждането им в експлоатация.