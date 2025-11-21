Заради мирния план: Зеленски панически се обадил на Макрон, Стармър и Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц отменил плановете си за петък, за да проведе спешен телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски и други европейски лидери относно плана на САЩ и Русия за прекратяване на войната в Украйна, съобщи Bloomberg в петък.

Очаква се френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър също да се присъединят към разговора.

Европейските лидери също ще се срещнат в събота в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Южна Африка, за да обсъдят следващите стъпки, според запознат с въпроса.

Финландският президент Александър Щуб, който си е спечелил репутацията на човек, който слуша Доналд Тръмп, също се очаква да присъства на срещата, според запознат с плановете, който поиска анонимност, тъй като дискусиите са частни.

Европейските лидери също се опитват да организират телефонен разговор със Съединените щати, за да обсъдят инициативата, съобщи друг източник.

Според говорител на германското правителство Мерц е планирал да посети берлинско училище в петък сутринта, но е променил плановете си, за да формулира отговор на мирния план между САЩ и Русия.