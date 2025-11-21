Кирил Петков: Намесата на Кремъл е сред най-големите проблеми на Балканите

Кирил Петков, бивш министър-председател и лидер на “Продължаваме промяната” даде интервю за портала “Савремена политика“ в Сърбия. По думите му решението за “Нафтена индустрия на Сърбия“ (НИС) е “кристално ясно“, а високите цени на горивата в Сърбия сочат за политическа намеса и опит за влияние върху правителството.

“Използвайте санкциите, за да поемете контрол над рафинерията и я предложете на открит търг за най-добрия западен оператор, който може да осигури най-ниската цена на горивата за Сърбия. Решението е напълно ясно“, на мнение е Петков.

Той добави, че цените на горивата в Сърбия са “значително по-високи, отколкото в България“, и отбеляза, че “фирмите и гражданите плащат повече заради това, защото някой се опитва да повлияе на правителството и на начина, по който ще се свърши работата“.

“Намесата се осъществява около ключов сръбски ресурс, от който днес някой реализира огромна печалба. Това е отличен пример как работи системата“, коментира Петков и определи “корупцията и намесата на Кремъл като най-големите проблеми на Балканите“.

Според него Русия използва “култура, образование и десетилетия пропаганда“, за да влияе на политическите решения, като добави, че Балканите са “тяхна сфера на интереси“ и те не желаят страните от региона да бъдат в Европейския съюз“.

Петков е на мнение, че “руснаците работят с корумпирани политици, които звучат прозападно, но на практика работят за руските интереси, давайки пример с България.

“Бях министър-председател след Бойко Борисов, а България беше 100% зависима от руски газ, петрол и ядрено гориво. Имах 70 агенти на руското Главно разузнавателно управление, които работеха из цяла България и които ние изгонихме“, добави основателят на ПП.

Той изрази мнение, че корупцията в региона позволява на политиците да “използват публични ресурси за собствена изгода“, докато част от обществото има интерес системата да остане непроменена. Вината не е в политиците. Въпросът е доколко нашите народи са готови да толерират корупцията“, каза Петков.

Петков заяви, че на Балканите липсва политическа координация и че опозиционните партии “често работят една срещу друга“, вместо заедно да формират мнозинство срещу корупцията.