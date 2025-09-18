IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Работници от Бангладеш са наети на работа във „ВиК“ ООД – Перник

Предлага се те да бъдат настанени в общински жилища

18.09.2025 | 08:30 ч. Обновена: 18.09.2025 | 09:51 ч.
Работници от Бангладеш, които са наети от „ВиК“ ООД – Перник, да бъдат настанени в общински жилища –  това ще разгледат на днешното си заседание общинските съветници в Перник.

В Общинския съвет (ОбС) е постъпило писмо от бившия управител на дружеството Борислав Иванов с молба за нуждите на чужденците да бъдат предоставени жилища от фонда на администрацията. 

В писмото и докладната ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ се мотивира с недостига на квалифицирани кадри и липсата на желаещи да работят в местното водоснабдително дружество. По тази причина се е наложило наемането на служители от трети страни. 

В документа пише още, че кадровата криза е от няколко години, като причина за това е изтъкната близостта до столицата и по-високото възнаграждение там. Били са публикувани и обяви, но на тях не се е отзовал нито един кандидат, се уточнява още в докладната, публикувана в сайта на ОбС – Перник. 

Единайсет работници от Бангладеш ще бъдат настанени на този етап. Всички те са подписали декларации, че притежават необходимата квалификация и опит за заявените позиции. Съгласно договорите работодателят се задължава да им осигури жилище, като те сами ще поемат разходите си за наем и консумативи, предаде БТА. 

работници Бангладеш ВиК Перник
