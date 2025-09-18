Атанасов убеден: Обществото видя кой управлява държавата

Случващото се в центъра на София днес се прави, за да се даде знак на обществото кой управлява държавата, заяви лидерът на ДСБ и депутат от ПП-ДБ Атанас Атанасов в парламента по повод наложената блокада на служебия паркинг на Народното събрание от страна на представители на "Продължаваме промяната - Демократична България".

"Не го разбирам", добави Атанасов в отговор на въпроса на БГНЕС как възприема думите на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, който заяви, че ще прави държава с главно „Д“.

Помолен от журналист все пак да коментира случилото се днес, а именно обсадата на парламента, Атанасов каза, че това нещо се прави, за да се даде знак на обществото кой управлява държавата. „И аз мисля, че и вие сте наясно с това“, добави той.

Попитан ще подкрепи ли законовите промени председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО да не се назначават с указ на президента, Атанасов обясни, че не е виждал законопроекта и трябва да се запознае с него.

Атанасов не пожела да коментира и законопроекта за НСО, който днес влиза за разглеждане в пленарна зала.