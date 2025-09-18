До 1 г.: Столичната община трябва да премести трамваите от локалното на бул. "Скобелев"

Столичната община е осъдена окончателно да премести трамвайното трасе, което минава по локалното платно на бул. "Ген. М. Скобелев" между бул. "Витоша" и "Петте кьошета", в срок от една година.

Върховният касационен съд (ВКС) потвърди решението на долната инстанция, с което Столична община е осъдена по колективен иск за трамвайното трасе по бул. „Скобелев“. Това се посочва в решение на съда от 16 септември.

Решението е окончателно.

ВКС отхвърля жалбата на Столична община. В нея се твърди, че съдът не е извършил детайлен анализ дали е налице колективен интерес. Както и че изпълнението на решението за преместване на временното трамвайно трасе е обективно невъзможно в рамките на една година и включва действия, зависещи от други административни органи. Освен това в иска се посочва, че Столична община не може да бъде ответник по предявения иск и по реда на производството да бъде задължена да извърши определено административно действие. Излагат се доводи и за липса на мотиви във въззивното решение.

През август 2022 г. Софийският градски съд осъди Столична община в срок от една година от влизане на решението в сила да преустанови експлоатация на временно трамвайно трасе от бул. „Витоша" по бул. „Ген. М. Скобелев" до „Петте кьошета". Причината бе, че движението на трамваите създава наднормен шум и наднормени вибрации в близките жилища. В решението си съдебният състав посочва, че трябва да бъде преместено временното трамвайно трасе, минаващо по локалното платно на бул. “Ген. М. Собелев“, в участъка от бул. „Витоша” до бул. „Христо Ботев” („Петте кьошета”), така че да бъде съобразено със законовите изисквания.

Делото бе образувано по иск на граждани, в който се посочва, че трасето е изградено временно през 2010 г. във връзка с изграждането на Метрополитен II-ри метродиаметър в централната част на София, в участъка около кръстовището на бул. „Витоша” и бул. „Патриарх Евтимий”. Както и че трасето е изградено от Столична община в нарушение на редица изисквания. Отбелязва се още, че линията не метрото е пусната в експлоатация през 2012 г., но временното трамвайно трасе е продължило да действа.