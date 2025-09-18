IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 120

Пламна пожар край болница в София ВИДЕО

Горят сухи треви, на терен има пожарни

18.09.2025 | 21:36 ч. Обновена: 18.09.2025 | 21:57 ч. 1
Пламна пожар край болница в София ВИДЕО

Сухи треви и храсти горят в района на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) “Света Анна“ в София. Това съобщиха за БТА от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

Сигналът е постъпил в 19:46 ч., на място са два пожарни автомобила със седем пожарникари.

Според очевидци става дума за пожар в двора на Окръжна болница.

Няма опасност за болничното заведение, казаха от ГДПБЗН.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Света Анна Окръжна болница пожар сухи треви София
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem