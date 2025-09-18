Пламна пожар край болница в София ВИДЕО

Сухи треви и храсти горят в района на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) “Света Анна“ в София. Това съобщиха за БТА от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

Сигналът е постъпил в 19:46 ч., на място са два пожарни автомобила със седем пожарникари.

Според очевидци става дума за пожар в двора на Окръжна болница.

Няма опасност за болничното заведение, казаха от ГДПБЗН.