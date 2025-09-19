Училищен ремонт за 200 хиляди лв. потресе родители: Падащи плочки, течащи тоалетни

Родители и ученици са възмутени от основен ремонт на тоалетни, извършен в 26 СУ "Йордан Йовков" в София. Ремонтът е на стойност 200 хиляди лева и е трябвало да приключи преди началото на учебната година.

"Резултат - стеснени тоалетни, тъй като новият фаянс е реден върху стария, течащи кранове при пускане на водата, която излиза под налягане и е предпоставка за инциденти, опасност от падане на новите плочи, липса на осветление. Всичко е направено толкова некадърно, че направо ми се реве в каква държава растат децата ни", написа майка на ученик.

Друга майка сигнализира, че учениците използват тоалетните само на един от петте етажа на училището. “Родителите пускат жалби по всички възможни институции и очакваме да видим дали ще има някакъв резултат", информира още майката.

Кметът на район "Витоша" арх. Зарко Клинков реагира на сигналите и е категоричен, че обектът няма да бъде приет в този вид като изпълнен.

"Ясно заявяваме: обектът няма да бъде приет, докато не бъде изпълнен с необходимото качество. Плащане няма да има, докато всички дефекти не бъдат отстранени. Изпълнителят ще понесе всички законопредвидени неустойки за забавянето на проекта. Споделяме притесненията на гражданите, затова район "Витоша" ежедневно извършва проверки и всички установени пропуски се връщат за корекция”, казва арх. Клинков.

Той е наясно, че забавянето създава напрежение.

“Нашата отговорност е към децата – средата, в която учат, трябва да бъде сигурна и надеждна", добави кметът на район “Витоша”.

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR.