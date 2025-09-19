Зимата наближава: Измериха 0°C тази сутрин в Чепеларе

Измерената температура в Чепеларе тази сутрин е 0 градуса, обяви за БТА дежурният в метеорологичната станция на връх Рожен.
Причина за ниските температури в последните дни на лятото е и вятърът, който е с посока север-североизток и скорост 4,5 метра в секунда. В Чепеларе е измерена най-ниската температура в региона.
На връх Рожен е 3,5 градуса, а в Смолян- 4,1 градуса. Най-топло е било рано сутринта в Златоград - 6,5 градуса.
Според дежурния в станцията е нормално през това време на годината сутрешните температури да падат до тези ниски стойности. Той припомни, че след два дни идва астрономическата есен.