Зимата наближава: Измериха 0°C тази сутрин в Чепеларе

В Смолян пък градусите са били 4

19.09.2025 | 10:53 ч. Обновена: 19.09.2025 | 11:22 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Измерената температура в Чепеларе тази сутрин е 0 градуса, обяви за БТА дежурният в метеорологичната станция на връх Рожен. 

Причина за ниските температури в последните дни на лятото е и вятърът, който е с посока север-североизток и скорост 4,5 метра в секунда. В Чепеларе е измерена най-ниската температура в региона. 

На връх Рожен е 3,5 градуса, а в Смолян- 4,1 градуса. Най-топло е било рано сутринта в Златоград - 6,5 градуса.

Според дежурния в станцията е нормално през това време на годината сутрешните температури да падат до тези ниски стойности. Той припомни, че след два дни идва астрономическата есен.

