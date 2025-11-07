IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
25-годишна жена е изчезнала във Витоша

Стефани е видяна за последно до резиденция Бояна

07.11.2025 | 13:44 ч. Обновена: 07.11.2025 | 13:46 ч. 7
Планинската спасителна служба и близки издирват 25-годишна жена на име Стефани, последно видяна в 17:06 на 6.11.2025 близо до резиденция Бояна да се качва нагоре във Витоша. 

Обича планината. Любими места включват хижа и връх “Камен дел”, Копитото, Боянски водопад и други. Възможно е да се движи по маршрут без маркировка и извън очертани пътеки. Облечена е с бяло яке до коляното, кафяв анцунг и сиви туристически обувки. Има черна къса коса и е висока около 1,70. Няма в себе нито лични документи, нито пари, нито телефон, нито челник, за да вижда през нощта. Ако някой има информация за това момиче да се свърже с майка ѝ - тел. 0884512230.

Благодарим предварително за помощта!

Тагове:

резиденция Бояна Стефани изчезнало момиче Витоша
